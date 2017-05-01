"الجيزة آمنة".. مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة- صور

كتب- حاتم أبوالنور:

نظمت جمعية "من أجل مصر"، مارثون بمنطقة الأهرامات، تحت عنوان "الجيزة آمنة" لدعم السياحة بمشاركة عدد من قيادات المحافظة وعلى رأسهم المحافظ اللواء كمال الدالي، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

حضر المارثون، عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم النائبة شادية ثابت، والنائب محمد علي، فضلًا عن الدكتور خالد عودة، رئيس نادي الطالبية الرياضي، وشكري أغا، عضو مجلس إدارة النادي.