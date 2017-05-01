أخبار عاجلة

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية -
البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية -
علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم -
بث مباشر.. «ليفربول ►◄ واتفورد» بـ«البريمير ليج» -
8 الصبح - حلقة عن قانون العمل وقانون الرياضة الجدد - حلقة الإثنين 1-5-2017 -
بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات» -
علي جمعة: الاقتصاد في الطعام من أسباب الاستجابة للدعاء -
أغنية ريهام عبد الحكيم #مصر_بتحلم من احتفالية #MBCMASR بـ #عيد_تحرير_سيناء -
خاص مع سيف: رد عمرو السعيد رئيس نادى الصيد على أبرز المشاكل التى تواجه أعضاء النادى -
إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الجيزة آمنة".. مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة (1)مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة (1)

مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة (2)مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة (2)

مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضةمارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة

مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة (4)مارثون لدعم السياحة بمشاركة وزير الشباب والرياضة (4)

كتب- حاتم أبوالنور:

نظمت جمعية "من أجل "، مارثون بمنطقة الأهرامات، تحت عنوان "الجيزة آمنة" لدعم السياحة بمشاركة عدد من قيادات المحافظة وعلى رأسهم المحافظ اللواء كمال الدالي، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

حضر المارثون، عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم النائبة شادية ثابت، والنائب محمد علي، فضلًا عن الدكتور خالد عودة، رئيس نادي الطالبية الرياضي، وشكري أغا، عضو مجلس إدارة النادي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أغنية ريهام عبد الحكيم #مصر_بتحلم من احتفالية #MBCMASR بـ #عيد_تحرير_سيناء

أغنية ريهام عبد الحكيم #مصر_بتحلم من احتفالية #MBCMASR بـ #عيد_تحرير_سيناء

هآرتس: وثيقة «حماس» رسالة إلى مصر

هآرتس: وثيقة «حماس» رسالة إلى مصر

السفيرة عزيزة - الفنان / محمد سليمان ... 70 % من الناس اللي بتسوق في مصر بتتعلم السواقة على كبر

السفيرة عزيزة - الفنان / محمد سليمان ... 70 % من الناس اللي بتسوق في مصر بتتعلم السواقة على كبر

سفير كوريا الشمالية: السيسي أعاد لمصر زعامتها

سفير كوريا الشمالية: السيسي أعاد لمصر زعامتها