في حالة تحلل.. العثور على جثة شاب بنهر النيل بالوراق

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب بمياه نهر النيل بمنطقة الوراق.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكشفت تحريات الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، في حالة تحلل، يعود تاريخ الوفاة إلى 5 أيام.

ويفحص رجال المباحث بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغات التغيب التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.