أخبار عاجلة

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية -
البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية -
علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم -
بث مباشر.. «ليفربول ►◄ واتفورد» بـ«البريمير ليج» -
8 الصبح - حلقة عن قانون العمل وقانون الرياضة الجدد - حلقة الإثنين 1-5-2017 -
بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات» -
علي جمعة: الاقتصاد في الطعام من أسباب الاستجابة للدعاء -
أغنية ريهام عبد الحكيم #مصر_بتحلم من احتفالية #MBCMASR بـ #عيد_تحرير_سيناء -
خاص مع سيف: رد عمرو السعيد رئيس نادى الصيد على أبرز المشاكل التى تواجه أعضاء النادى -
إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

في حالة تحلل.. العثور على جثة شاب بنهر النيل بالوراق

Google+ Print
في حالة تحلل.. العثور على جثة شاب بنهر النيل بالوراق في حالة تحلل.. العثور على جثة شاب بنهر النيل بالوراق

مصراوي Masrawy

العثور على جثة شاب بنهر النيل بالوراق

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب بمياه نهر النيل بمنطقة الوراق.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكشفت تحريات الرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، في حالة تحلل، يعود تاريخ الوفاة إلى 5 أيام.

ويفحص رجال المباحث بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغات التغيب التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا

إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا