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فيديو| خالد الجندي: لا يجوز زواج الفتاة قبل 17 عامًا

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فيديو| خالد الجندي: لا يجوز زواج الفتاة قبل 17 عامًا فيديو| خالد الجندي: لا يجوز زواج الفتاة قبل 17 عامًا

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الإثنين، إنه لا يجوز شرعًا زواج الفتاة قبل 17 عامًا، موضحًا أن «الشريعة الإسلامية لم تُحدد بوجه ضابط هذا السن، واختلف العلماء ما بين 9 أعوام إلى 12 عام، ولكن القانون حدد السن 17 عامًا، والقانون في هذه الحالة هو ولي الأمر، والامتثال لأمره واجب، وعليه لا يجوز للفتاة أن تتزوج قبل 17 عامًا، ومن يفعل غير ذلك فهو آثم وعاصي لمخالفته ولي الأمر».

استشهد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، بقوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، مشدّدًا على أن «العوام يفهمون أن ولي الأمر هو الرئيس أو الحاكم، وهذا غير صحيح، ولي الأمر هو القانون»، مؤكدًا أنه «لا تضاد بين الشرع والقانون»، وأوضح أنه لا يجوز التحريض على مخالفة ولي الأمر، لافتًا إلى أن هناك سلطات مسئولة عن تنفيذ القانون وعلى الجميع الانصياع لها.

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التحرير

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