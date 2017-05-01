مصنعون: عودة «المناطق الحرة الخاصة» في صالح الاستثمار

التحرير

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أثارت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في قانون الاستثمار الجديد، حالة من الرضا بين أوساط المستثمرين والمنصعين، الذين أعربوا عن ترحيبهم بتفهم البرلمان لدور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكدوا أن وجود ثغرات بالنظام، يسمح بتهريب البضائع، لا يعني إلغاءه بالكامل، بل إحكام الرقابة على المنافذ التهريبية، ومعاقبة المخالفين أقصى عقوبة.

وأشاد النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، بالأمر، مشيرا إلى أن فلسفة القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي ليس معقول إيقاف العمل بأي نشاط من شأنه زيادة هذه الاستثمارات.

وأضاف المرشدى لـ"التحرير "، أنه يجب سد الثغرات الموجودة بالنظام، وليس إلغاؤه، من خلال تشديد الرقابة على هذه المناطق، وإعادة تقييم النظم التى تعمل بها، منوهًا بأهمية وجود نظام المناطق الحرة الخاصة؛ لأنها تساهم في توفير العملة الأجنبية، وتجذب العديد من المشاريع الخاصة خاصة فى القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، أكد هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيمائية، أن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة يصب في مصلحة الاقتصاد ككل، وليس في مصلحة مستثمرين بعينهم، مضيفًا أن عودة العمل بهذا النظام يسمح بدخول مزيد من المشروعات الاستثمارية، و ينمى بيئة الاعمال في مصر.

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وأكد "قسيس"، أن المستثمر يملك الحق وحده في اختيار النظام الاستثماري المناسب له، بينما ينحصر دور الحكومة في وضع ضوابط العمل بالمناطق الحرة الخاصة، وربطها بالتشغيل ورفع القيمة المضافة، ووضع ضوابط للحد من البطالة وبالتالي خفض معدلات الفقر، الذي يؤثر في النهاية على الاقتصاد الكلي للبلاد، وشدد قسيس على أن التهريب موجود في كل أنظمة الاستثمار ولا يعنى ذلك إلغائها، وإنما تغليظ العقوبة على من يثبت تورطه.

ووافقت "اقتصادية البرلمان"، خلال اجتماعها أمس الأحد، على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، التي تم إلغاؤها في عام 2015 بعد تعديلات قانون الاستثمار؛ للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومدى حاجتها إلى الاستثمارات.

و"المنطقة الحرة الخاصة" هي قطعة أرض تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد، ويقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع.

ويوجد بالمناطق الحرة الخاصة نحو 222 مصنع برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليارات دولار توفر 82 ألف فرصة عمل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

ويصل حجم صادرات المناطق الحرة 1.700 مليار دولار، وهو يمثل تقريبًا 10% من إجمالي الصادرات المصرية، بالإضافة إلى 700 مليون صادرات محلية سنوية تعتبر إحلالًا محل الواردات.