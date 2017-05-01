«اقتصادية البرلمان» تحسم المواد الخلافية بين الحكومة والنواب

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حسمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المواد الخلافية بين الحكومة ونواب، في مشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد اجتماع مغلق استمر لمدة 6 ساعات أمس الأحد.

ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة بالبرلمان يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون يوم الخميس أو بداية الأسبوع المقبل.

اللجنة وافقت على منح مجلس الوزاء السلطة منفردا في منح أراض مجانية للمستثمرين في بعض المشروعات الاستراتيجية دون موافقة البرلمان، كما حددت 20 % كنسبة حد أقصى للعمالة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية بحيث تتراوح بين 10 و20 %، حال عدم وجود عمالة مصرية مؤهلة.

وعدَّلت اللجنة المادة المتعلقة باكتساب المشروع الاستثماري "الشخصية الاعتبارية"، بعد إصدار شهادة من الهيئة العامة للاستثمار، إلى اكتساب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجاري، لما هو مستقر عليه دوليا.

ووافقت اللجنة على المادة التي تسمح بتمليك الأراضى للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حتى لا يكون هناك تضييق على المستثمرين فى عملهم، إضافة إلى الإبقاء أيضا على المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم مع وضع ضوابط لضمان حياديتها واستقلاليتها، على أن يكون المجتمع المدنى هو القائم على إدارة تلك المراكز وليس الحكومة، حتى لا تكون الحكومة هى الخصم والحكم.

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واستحدثت اللجنة قطاعًا جديدًا للحوافز الجغرافية، حيث نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن برنامج الحوافز الجغرافية سيكون مؤقتا للمستثمرين بالقطاعات المتعارف عليها بالقانون لمدة 3 سنوات مقبلة، وهناك منطقة "أ" والخاصة بمنطقة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، والمنطقة "ب" باقى جميع أنحاء الجمهورية الباقية.

ووفقا لمشروع الحكومة فإن المنطقة "أ" ستأخذ نسبة 40% استردادا من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، ويخصم من الضريبة المستحقة لمدة 7 سنوات، ومنطقة "ب" الاسترداد سيكون بها بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية، وتم تحديد هذه القطاعات بناء على استراتيجية واضحة.

واستقرت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى استحداث المنطقة "جـ"، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة "أ"، و40% للمنطقة "ب"، و30% للمنطقة "جـ"، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وألغت اللجنة، مادة التصالح مع المستثمر في الجرائم التي تضمنها قانون العقوبات، كما تم إلغاء مشروعات "الموافقة الواحدة" التي كان مخططا أن تكون في مجالات استراتيجية، وتتمتع بميزة الحصول على موافقة مجلس الوزراء في وقت محدود للغاية.