ضبط 1258 سيارة نقل بحمولات زائدة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بقيادة العميد أشرف الجرف مدير إدارة مرور، ألفًا و258 شاحنة نقل عملاقة، ومتنوعة الأحجام، بحمولات زائدة عن الوزن المحدد قانونًا.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا من النقيب أحمد ربيع، معاون مباحث إدارة المرور بالمحافظة، بمحاضر الضبط التي تضمنت سيارات وشاحنات نقل عملاقة محملة بحمولات زائدة عن الوزن القانوني بعضها خاص بخام الفوسفات، وذلك خلال حملات مرورية على طرق "الداخلة - شرق العوينات"، و"الخارجة - الداخلة"، و"باريس - العوينات"، و"الخارجة - أسيوط".

وفي السياق، شدد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، على تكثيف حملات ضبط الشاحنات ذات الحمولات الزائدة، لتكرار شكاوى هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق الداخلي من تأثر الطرق فنيًا من حمولاتها.​