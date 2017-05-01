أخبار عاجلة

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية -
البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية -
علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم -
بث مباشر.. «ليفربول ►◄ واتفورد» بـ«البريمير ليج» -
8 الصبح - حلقة عن قانون العمل وقانون الرياضة الجدد - حلقة الإثنين 1-5-2017 -
بالفيديو.. الخارجية للبرادعي: «بنعرف نرد بتغريدات» -
علي جمعة: الاقتصاد في الطعام من أسباب الاستجابة للدعاء -
أغنية ريهام عبد الحكيم #مصر_بتحلم من احتفالية #MBCMASR بـ #عيد_تحرير_سيناء -
خاص مع سيف: رد عمرو السعيد رئيس نادى الصيد على أبرز المشاكل التى تواجه أعضاء النادى -
إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. غرفة عمليات بـ"تعليم كفر الشيخ" استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (1)غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (1)

غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (2)غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (2)

غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثانيغرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (4)غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (4)

غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (5)غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (5)

غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (6)غرفة عمليات بتعليم كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (6)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات مقرها ديوان عام الإدارة، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومنع المعلمين من أداء المراقبة في لجان بها أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك تفعيلا للقرار الوزاري المنظم لذلك.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقررة غدًا الثلاثاء، للصفوف الثاني والثالث الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، وسط تعليمات مشددة لمنع الغش.

ووجه وكيل الوزارة، مديري الإدارات التعليمية، بالمتابعة المستمرة، محذرًا من التهاون مع أي مقصر أو مخالف يثبت إدانته في تسريب الامتحانات، حتى لا يتعرض للعقاب الصارم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

ترامب يعرب عن استعداده للقاء رئيس كوريا الشمالية

البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

البدو الرحل يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

علي جمعة: الهجوم على الأزهر طعن في القرآن الكريم

إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا

إيران تعتزم مواصلة المفاوضات مع المجتمع الدولي بما في ذلك أمريكا