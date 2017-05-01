بالصور.. غرفة عمليات بـ"تعليم كفر الشيخ" استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات مقرها ديوان عام الإدارة، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومنع المعلمين من أداء المراقبة في لجان بها أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك تفعيلا للقرار الوزاري المنظم لذلك.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقررة غدًا الثلاثاء، للصفوف الثاني والثالث الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، وسط تعليمات مشددة لمنع الغش.

ووجه وكيل الوزارة، مديري الإدارات التعليمية، بالمتابعة المستمرة، محذرًا من التهاون مع أي مقصر أو مخالف يثبت إدانته في تسريب الامتحانات، حتى لا يتعرض للعقاب الصارم.