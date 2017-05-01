الشرطة التركية تعتقل 165 مشاركا بتظاهرات عيد العمال في إسطنبول

تركيا- (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 165 متظاهرا من المشاركين بمسيرات عيد العمال بمدينة إسطنبول، فيما شهدت المدينة وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المتظاهرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن معظم المضبوطين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان "تقسيم" الذي حظرت الحكومة التظاهر به، مضيفة أن قوات الشرطة ضبطت 18 شخصا آخرين للاشتباه في تخطيطهم لإقامة تظاهرات غير مشروعة والقيام بأعمال عنف وذلك في عمليات أمنية منفصلة.

كما وقع عدد من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة إثر محاولة مجموعات صغيرة من المتظاهرين الوصول إلى ميدان "تقسيم" الذي حظرت السلطات التظاهر به اليوم.

يذكر أن ميدان "تقسيم" يحمل قيمة رمزية للحركة العمالية في تركيا إذ قتل به 34 شخصا يوم عيد العمال عام 1977 بعدما تم إطلاق النيران على الحشود من داخل أحد المباني القريبة.