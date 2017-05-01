أخبار عاجلة

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير» -
فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي -
بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر -
الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2/5/2017 .. وإنخفاض جديد فى سعر الأسمنت -
ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة" -
مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور) -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تعتقل 165 مشاركا بتظاهرات عيد العمال في إسطنبول

Google+ Print
الشرطة التركية تعتقل 165 مشاركا بتظاهرات عيد العمال في إسطنبول الشرطة التركية تعتقل 165 مشاركا بتظاهرات عيد العمال في إسطنبول

مصراوي Masrawy

الشرطة التركية تعتقل 165 مشاركا بتظاهرات عيد العما

تركيا- (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 165 متظاهرا من المشاركين بمسيرات عيد العمال بمدينة إسطنبول، فيما شهدت المدينة وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المتظاهرين.
وذكرت "إيه بي سي" الأمريكية أن معظم المضبوطين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان "تقسيم" الذي حظرت التظاهر به، مضيفة أن قوات الشرطة ضبطت 18 شخصا آخرين للاشتباه في تخطيطهم لإقامة تظاهرات غير مشروعة والقيام بأعمال عنف وذلك في عمليات أمنية منفصلة.
كما وقع عدد من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة إثر محاولة مجموعات صغيرة من المتظاهرين الوصول إلى ميدان "تقسيم" الذي حظرت السلطات التظاهر به اليوم.
يذكر أن ميدان "تقسيم" يحمل قيمة رمزية للحركة العمالية في تركيا إذ قتل به 34 شخصا يوم عيد العمال عام 1977 بعدما تم إطلاق النيران على الحشود من داخل أحد المباني القريبة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطن يقوم يومياً بتقديم الطعام لنحو 6000 محتاج وطلاب المدارس بدون مقابل مادي ويطلب من الحكومة حل تلك المشكلة الوحيدة

مواطن يقوم يومياً بتقديم الطعام لنحو 6000 محتاج وطلاب المدارس بدون مقابل مادي ويطلب من الحكومة حل تلك المشكلة الوحيدة

«اقتصادية البرلمان» تحسم المواد الخلافية بين الحكومة والنواب

«اقتصادية البرلمان» تحسم المواد الخلافية بين الحكومة والنواب

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

الحكومة السعودية توافق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع مصر

الحكومة السعودية توافق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع مصر