"إيميل" خاطئ يُشعل أزمة داخل حزب الوفد

كتبت- مروة شوقي:

نفى الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، في تصريحات لـ"مصراوي"، صدور أي بيانات عن الحزب اليوم الاثنين، تتعلق بعقد اجتماع لمناقشة فصل المستشار بهاء أبوشقة، من منصبه كرئيسًا للهيئة البرلمانية.

وكان بيان منسوب لحزب الوفد، تم إرساله من البريد الإلكتروني الرسمي، لجموع الصحفيين المختصين بتغطية أخبار حزب الوفد، يشير إلى عقد الهيئة العليا اجتماعًا مغلقًا لمناقشة بناءً على طلب مقدم من 35 فردًا من أعضاء الهيئة العليا بفصل "أبو شقة" من منصبه كرئيسًا للهيئة، زاعمين اتخاذ الأخير قرارات برلمانية باسم الحزب دون الرجوع إليهم أو للهيئة البرلمانية ذاتها.

وبحسب البريد الإلكتروني الخاطئ، فقد وصف الأعضاء، قرارات "أبو شقة" بـ"الكارثية".

وأثارت تلك الواقعة غضب أبوشقة، واصفًا ما حدث بالإساءة لتاريخه العلمي والسياسي. كما توعد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الأعضاء، ومطالبتهم بالتعويض.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد- في بيان الاثنين- "المقصود بالبيان الذي تم إرساله من الإيميل الرسمي للحزب، الإساءة إلى تاريخي العلمي والسياسي، واعتبر ذلك بلاغًا للنائب العام للتحقيق فيما جاء فيه وما يمثله من جرائم، مع احتفاظي بكافة الحقوق الجنائية والمدنية والتعويض بمبلغ 50 مليون جنيهًا بشكل مؤقت".