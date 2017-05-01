حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت



عاطفياً: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة



صحياً: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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