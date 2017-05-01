السيطرة على حريق اندلع بمخزن بازار في شرم الشيخ (صور)

شرم الشيخ - أحمد السيد:

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، على حريق اندلع بمخزن أحد بازارات منطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، فيما أسفر الحادث عن إصابة واحدة بالاختناق.

وكانت غرفة عمليات شرم الشيخ تلقت بلاغًا باندلاع حريق في أحد مخازن منطقة السوق التجاري القديم، فانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقعه وتمت السيطرة على النيران، التي أتت على جميع محتويات المخزن.

أسفر الحريق عن إصابة واحدة بالاختناق، نُقلت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق.