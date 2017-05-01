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"الفاو" تنظم ورشة لتطوير زراعة وصناعة التمور بالوادي الجديد

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"الفاو" تنظم ورشة لتطوير زراعة وصناعة التمور بالوادي الجديد "الفاو" تنظم ورشة لتطوير زراعة وصناعة التمور بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مركز اعلام موط بمركز الداخلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

يستضيف مركز إعلام الداخلة في الوادي الجديد، صباح غدٍ الثلاثاء، ورشة عمل لمنظمة "الفاو"، حول تطوير زراعة وصناعة التمور, تحت رعاية مديرية الزراعة بالمحافظة.

وفي بيان تلقى مصراوي نسخة منه، قال حسن سيد مدير مركز إعلام الداخلة إن ورشة العمل تستهدف أصحاب مزارع ومصانع التمور، وتهدف إلى تدريب المزارعين على الاهتمام بشجر النخيل، واستنباط أنواع جديدة من التمور.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور مجد المرسي أن الهدف من الورشة تعريف المزارعين بأنواع جديدة من التمور يصل سعر الكيلو جرام منها إلى أكثر من 80 جنيهًا.

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مصراوي Masrawy

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