"صحة الوادي الجديد": التعاقد مع 20 استشاريًّا لحل مشكلة نقص الأطباء

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع 20 طبيبًا استشاريًّا لمواجهة نقص أعداد الأطباء بمستشفيات المحافظة.

وقال وكيل مديرية الصحة ومدير عام إدارة الطب العلاجي بالوادي الجديد، صلاح حسن مرزوق لـ"مصراوي": إن المديرية تتغلب عل مشكلة نقص الكوادر البشرية في الأطباء من خلال عدة محاور، أهمها نظام التعاقد فوق السن" بالمعاش"، حيث تتعاقد المديرية عن طريق وزارة الصحة مع أطباء استشاريين في تخصصات طبية تحتاجها المحافظة بشكل ملح وضروري.

وأضاف أنه جرى التعاقد فعليًّا مع 20 طبيبًا في تخصصات "باطنة، جراحة، أطفال، نساء، تخدير، مسالك بولية"، بجميع المستشفيات في المراكز الإدارية حسب الاحتياجات والأولويات، لافتًا إلى أن الاحتياج الفعلي والحقيقي للأطباء بنظام التعاقد هو 30 طبيبًا.

وأشار إلى أنهم يحتاجون لـ 10 أطباء إضافيين بنظام التعاقد، لمواجهة العجز الصارخ في بعض التخصصات.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء لتقديم الخدمة الصحية بشكل متكامل، حيث يوجد 130 طبيبًا فقط، بينما تتراوح نسبة العجز من 75 - 100% في بعض التخصصات الطبية، حسب بيان مركز معلومات مديرية الصحة بالمحافظة.