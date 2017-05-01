أخبار عاجلة

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير» -
فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي -
بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر -
الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2/5/2017 .. وإنخفاض جديد فى سعر الأسمنت -
ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة" -
مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور) -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

التحالف الدولي يعترف بمقتل 353 مدنيا في غاراته بسوريا والعراق

Google+ Print
التحالف الدولي يعترف بمقتل 353 مدنيا في غاراته بسوريا والعراق التحالف الدولي يعترف بمقتل 353 مدنيا في غاراته بسوريا والعراق

مصراوي Masrawy

غاراته بسوريا والعراق

واشنطن – (أ ش أ):

أعلن التحالف الدولي - الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش" - مقتل 353 مدنيا بشكل غير متعمد جراء ضرباته ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا منذ انطلاق العملية العسكرية عام 2014.
وأبدى التحالف الدولي أسفه في هذه الصدد، حسبما ذكرت قناة (الحرة ) الأمريكية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه يسعى دائما إلى تجنب وقوع ضحايا مدنيين.
وأفاد التحالف بأن 17 تقريرا بوقوع ضحايا مدنيين في ضربات مزعومة للتحالف لم تثبت صحتها، فيما لا يزال 42 تقريرا عن مقتل مدنيين قيد المراجعة، كما أظهرت تحقيقات صحة 9 تقارير بشأن مقتل 45 مدنيا في ضربات للتحالف، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة الصادرة عن فريق العمل المشترك لا تتضمن نتائج تحقيق حول ضربات التحالف التي وقعت في 17 من مارس الماضي غرب الموصل.
وشن التحالف منذ أغسطس 2014 حتى مارس 2017 أكثر من 20 ألف ضربة جوية في العراق وسوريا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة"

ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة"

مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور)

مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور)

اعتصام "محدود" لإطباء التكليف امام مقر نقابتهم

اعتصام "محدود" لإطباء التكليف امام مقر نقابتهم

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة