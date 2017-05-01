التحالف الدولي يعترف بمقتل 353 مدنيا في غاراته بسوريا والعراق

واشنطن – (أ ش أ):

أعلن التحالف الدولي - الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش" - مقتل 353 مدنيا بشكل غير متعمد جراء ضرباته ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا منذ انطلاق العملية العسكرية عام 2014.

وأبدى التحالف الدولي أسفه في هذه الصدد، حسبما ذكرت قناة (الحرة ) الأمريكية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه يسعى دائما إلى تجنب وقوع ضحايا مدنيين.

وأفاد التحالف بأن 17 تقريرا بوقوع ضحايا مدنيين في ضربات مزعومة للتحالف لم تثبت صحتها، فيما لا يزال 42 تقريرا عن مقتل مدنيين قيد المراجعة، كما أظهرت تحقيقات صحة 9 تقارير بشأن مقتل 45 مدنيا في ضربات للتحالف، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة الصادرة عن فريق العمل المشترك لا تتضمن نتائج تحقيق حول ضربات التحالف التي وقعت في 17 من مارس الماضي غرب الموصل.

وشن التحالف منذ أغسطس 2014 حتى مارس 2017 أكثر من 20 ألف ضربة جوية في العراق وسوريا.