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رئيس جنوب إفريقيا ينسحب من مسيرة بمناسبة عيد العمال بعد تعرضه لهتافات معادية له

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رئيس جنوب إفريقيا ينسحب من مسيرة بمناسبة عيد العمال بعد تعرضه لهتافات معادية له رئيس جنوب إفريقيا ينسحب من مسيرة بمناسبة عيد العمال بعد تعرضه لهتافات معادية له

مصراوي Masrawy

جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا، المحاصر بالمشاكل اضطر اليوم الاثنين للانسحاب من مسيرة بمناسبة عيد العمال، بعدما ردد أعضاء باتحاد نقابات العمال الرئيسي في البلاد هتافات معادية له.

وقالت قناة (إي إن سي أيه) المحلية إن الشجارات اندلعت بين معارضي ومؤيدي زوما بينما غادر موكبه سريعا مدينة بلومفونتين بوسط البلاد حيث كان اتحاد النقابات (كوزاتو) ينظم مسيرته الرئيسية.

وألغيت كلمة زوما وجميع المسئولين الآخرين. وقال اتحاد النقابات (كوزاتو) في وقت سابق إنه دعا الرئيس لإلقاء كلمة قبل تصاعد النقد بحقه مؤخرا.

وتظاهر عشرات الآلاف من سكان جنوب إفريقيا احتجاجا على زوما وطالبوه بالاستقالة بشأن فضائح الفساد وقراره بعزل وزير المالية برافين جوردهان، وهي الخطوة التي تسببت في تراجع عملة البلاد " الراند " وأدت أيضا إلى تخفيض وضع جنوب إفريقيا وفق تقييم وكالتين للتصنيف الائتماني.

ودعا اتحاد النقابات (كوزاتو) نفسه زوما إلى التنحي، رغم كونه حليفا تقليديا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي ينتمي إليه الرئيس.

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