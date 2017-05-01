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العائلة المالكة تنشر صورة جديدة للأميرة شارلوت في عيد ميلادها الثاني

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العائلة المالكة تنشر صورة جديدة للأميرة شارلوت في عيد ميلادها الثاني العائلة المالكة تنشر صورة جديدة للأميرة شارلوت في عيد ميلادها الثاني

مصراوي Masrawy

صورة جديدة للأميرة شارلوت

القاهرة – (مصراوي):
نشرت الصحفة الرسمية للعائلة البريطانية المالكة، على موقع التواصل فيسبوك، صورة جديدة للأميرة شارلوت إليزابيث ديانا، بمناسبة عيد ميلادها الثاني، الذي يحل غدا الثلاثاء.
وأوضحت الصحفة أن والدتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون التقطت لها الصورة في قصر أنمر هول، محل إقامة عائلتها، وهي ترتدي سترة صفراء مزينة بصور أغنام.
ومن المتوقع أن تقضي الأسرة مزيدا من الوقت في لندن خلال الأعوام المقبلة، حيث تقيم في قصر كنسينجتون، إذ سيلتحق الشقيق الأكبر لشارلوت، الأمير جورج (3 سنوات)، بإحدى مدارس لندن في سبتمبر المقبل، بحسب سكاي نيوز.

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