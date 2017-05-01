أخبار عاجلة

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير» -
فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي -
بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر -
الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2/5/2017 .. وإنخفاض جديد فى سعر الأسمنت -
ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة" -
مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور) -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء: دعوة رئيس النمسا لارتداء النساء الحجاب خطوة في الاتجاه الصحيح

Google+ Print
مرصد الإفتاء: دعوة رئيس النمسا لارتداء النساء الحجاب خطوة في الاتجاه الصحيح مرصد الإفتاء: دعوة رئيس النمسا لارتداء النساء الحجاب خطوة في الاتجاه الصحيح

مصراوي Masrawy

الرئيس النمساوي ألكسندرفان دير بيلين

كتب ــ محمود مصطفى:

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بدعوة الرئيس النمساوي ألكسندرفان دير بيلين، النساء لارتداء الحجاب لمواجهة "ظاهرة الإسلاموفوبيا " أو الخوف المرضي من الإسلام، التي تجتاح أوروبا تحت وقع أزمتَي اللاجئين والإرهاب.

وأكد المرصد- في بيان له الاثنين- أن هذه الدعوة تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة تصاعد مظاهر العداء للمسلمين في أوروبا، وتكشف عن وعي حقيقي بخطورة الإسلاموفوبيا على النسيج الاجتماعي الأوروبي، وعلى العلاقة بين أصحاب الأديان داخل الدولة الواحدة، كما أنها تتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كان الرئيس النمساوي أبدى تعاطفًا كبيرًا مع المحجبات اللاتي يتعرضن لحملة عدائية في النمسا وأوروبا، وذلك في مقطع بثَّته إحدى القنوات التليفزيونية النمساوية قال خلالها: "تَواصُل هجمة الإسلاموفوبيا بإيقاعها الراهن، سيقرب اليوم الذي ندعو فيه كل النساء للبس الحجاب دعمًا للمسلمات"، مؤكدًا على حق النساء، ومن بينهن المسلمات، في ارتداء ما يرغبن.

وأكد المرصد أهمية دعم ومساندة الأصوات العاقلة والمحايدة في الغرب، التي تتبنى مواقف قوية في دعم حقوق وحريات المسلمين في أوروبا، والتواصل معها وتشجيعها على الثبات على هذه المواقف الداعمة لحقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة، وشدد المرصد على حق المسلمات الأوروبيات في ارتداء الحجاب داخل بلدانهن، معتبرًا ذلك أحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي كفلت لكافة الأفراد والجماعات الحق في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بكل فئة أو طائفة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر

بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر

فيديو| وزير القوى العاملة: قانون العمل أوشك على الانتهاء

فيديو| وزير القوى العاملة: قانون العمل أوشك على الانتهاء