تعاونت مع العمالقة وتجهز مفاجأة لجمهورها بعد غياب.. أين اختفت فاطمة عيد؟

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اشتهرت فى التسعينيات بأغانيها، التى اتسمت بالبساطة والرقي، حتى اعتلت قمة الطرب الشعبي بتعاونها مع كم ضخم من الشعراء، منهم الراحل الكبير الخال عبدالرحمن الأبنودى، الذى كتب لها 30 أغنية، وعبدالسلام أمين وعبدالوهاب محمد، ومصطفى الطائر وأمل الطائر.. هي الفنانة فاطمة عيد، التى اختفت عن الأضواء بشكل مفاجئ.

قالت الفنانة فاطمة عيد، عن سبب اختفائها بشكل مفاجئ خلال بعض التصريحات الصحفية، إن الثورة تسببت في إحباطها وشعورها بحالة من القلق والإحباط، مشيرة إلى أنها عندما كان يعرض عليها الغناء فى الأفراح كانت ترفض بسبب الحالة التى تمر بها البلد.

وتابعت عيد، "معظم الأفراح تأتينى فى بلاد الأرياف سواء فى المنصورة أو رأس البر أو بحر البقر أو المنزلة وغيرها من الأقاليم، وجمهورى يتميز بأنه سمَّيع، ومن يحب فاطمة عيد من قلبه هو من يسأل عنها وينتظرها، لذلك قررت أن أعود الفترة المقبلة بمفاجأة جديدة بألبوم جديد".

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عادت فاطمة عيد إلى الأضواء على استحياء في 2013 بديو غنائي شعبي مع المطربة أمينة يحمل اسم "يا مراكبي"، لكنه لم يحظ بشعبية وقتها.

عادت فاطمة عيد مؤخرًا لتكشف عن مفاجأة لجمهورها، حسب ما تم نشره في بعض التقارير الصحفيّة، باستعدادها لعمل ألبوم يضم 10 أغنيات من نوعية "الفولكلور"، وتقول عن تلك التجربة «هذا النوع لا يغنيه أحد حاليا غير فاطمة عيد، وصوتي بلا منافس وفريد من نوعه، وهذه موهبة من عند الله، بشهادة كبار الملحنين والشعراء».