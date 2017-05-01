رؤساء أندية قضاة الأقاليم يرفضون استقالة «عبد المحسن»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، في اجتمعاعهم مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ما عرضه رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر بشأن تقديم استقالته.

جاء ذلك بعد المداولة بشأن القانون رقم 13 لسنة 2017، الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

كان قد قرر رؤساء أندية قضاة الأقاليم، فى اجتماع اليوم بالتوافق مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر، على تأجيل الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى كان مقررا لها 5 مايو الجارى، على أن يُحدد لها موعد آخر فيما بعد، لعرض مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية كاملا.

شاهد أيضا

وتقدم رؤساء الأندية بالشكر والتأييد لما قام به نادى قضاة مصر من جهد، وما اتخذه من إجراءات فى مواجهة قانون الهيئات القضائية الصادر مؤخرا، كما قرر رؤساء الأندية المجتمعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على القانون بعدم الدستورية.