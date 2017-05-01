صور| غاب الفنانون.. تشييع جثمان الفنان مظهر أبو النجا بالدقهلية

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أدى مئات من أهالى قرية كفر أبو فودة، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، صلاة الجنازة، على جثمان الفنان مظهر أبو النجا، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية، وسط غياب لزملائه في الوسط الفني.

خرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية يتقدمه إسلام أبوالنجا الأبن الأكبر للفنان الراحل، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء بمضيفة المسجد الكبير بالقرية عقب الدفن مباشرة وفق وصيته.

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يذكر أن الفنان مظهر أبو النجا وافته المنية، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 76 عاما، وذلك داخل إحدى مستشفيات المهندسين، بعد فترة صراع مع المرض.