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حقيقة هدم «4 تُرب» بمقابر عامود السواري: «مستجدة»

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التحرير

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كتبت:- هدى بسيوني

قال اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن التُرب التي تم هدمها بمقابر عامود السواري "مستجدة"، وتم بنائها بالمخالفة للقانون، بين الطرقات والشوارع المؤدية للمقابر القديمة.

أضاف عبد الوهاب، لـ"التحرير"، أن حارس المقابر هو من قام ببناء هذه الترب المخالفة، وتم تحويله إلى النيابة، وسيتم إيقافه 3 أشهر، نافيًا وجود جثامين تحت التُرب المهدومة.

وشدد على أن حرمة الأموات خط أحمر ولا يمكن الاقتراب منها، مؤكدا إرسال الحي لجنة يوميا لمتابعة المقابر وعمل فحص لها.

كان حي غرب بالإسكندرية كسر 4 تُرب مستجدة لبنائها دون ترخيص، بمقابر عامود السواري، ما أثار حالة من الجدل بين الأهالي، ورأى بعضهم أن القرار اعتداء على حرمة الموتى، بينما الأجدر الاهتمام بإزالة الأبنية المخالفة وإشغالات الطرق.

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التحرير

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