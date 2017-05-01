وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 68 إمامًا وقارئًا للخارج في رمضان

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، إيفاد 68 إمامًا وقارئًا من الأوقاف لنشر رسالة السلام في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان 1438هـ 2017م كدفعة أولى، في ضوء رسالة الوزارة الدعوية لنشر صحيح الإسلام ونشر رسالة السلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة في مختلف دول العالم.

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وحسب بيان، الإثنين، هنأت الوزارة الأئمة والقراء الناجحين، متمنيةً لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، راجية «أن يكونوا خير سفراء لدينهم ولوطنهم»، وأهابت بالناجحين سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالديوان العام، ومعهم جوازات سفرهم لإنهاء إجراءات السفر.