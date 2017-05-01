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"النواب" يحسم علاوة الـ١٠% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية غدًا

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"النواب" يحسم علاوة الـ١٠% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية غدًا "النواب" يحسم علاوة الـ١٠% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية غدًا

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

يحسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون بواقع ثلثي أعضاء المجلس، بعدما لم يتمكن البرلمان من الموافقة النهائية في الجلسة السابقة، بسبب اختلال النصاب القانون الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

ويحصل العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على علاوة 10 %، بحد أدنى 65 جنيهًا، و125 جنيهًا حد أقصى.

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