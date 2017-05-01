ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الإثنين، القبض على فتاتين؛ لاتهامهما بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بمنطقة الهرم.

وردت معلومات للعميد محمود هويدي، مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، أن فتاة تدعى "نرمين. ر"، 22 عاما، شهرتها "نسرين"، تدير شبكة للأعمال المنافية للآداب مستغلة عملها كـ"فتاة ريكلام" بإحدى الملاهي الشهيرة.

وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهمة تعمل على استقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال بارات وكافيهات منطقة المريوطية، مستعينة بصديقتها "دنيا. ا"، 21 عاما، شهرتها "وعد".

وأعد الرائد أحمد لاشين، الضابط بمباحث الآداب بالجيزة، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمتين، خاصة مع الحذر الشديد في تحركاتهما؛ خشية الوقوع في قبضة الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم نشر عدة أكمنة بكافيهات اعتادت الفتاتان الجلوس عليها لاستقطاب راغبي المتعة من الرجال، إذ تمكن الرائد أحمد لاشين، من ضبطهما بمنطقة المريوطية، وبحوزتهما مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة عليها صور فاضحة ومحادثات واتفاقات جنسية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.