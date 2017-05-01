قتل ثلاثة ألمان في تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا

ملقة (إسبانيا)- (د ب أ):

لقي ثلاثة ألمان حتفهم في تحطم طائرة صغيرة في جنوب إسبانيا.

وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم اندلوسيا أن الحادث وقع أول أمس السبت، في منتزه طبيعي يقع على مسافة نحو 50 كيلومترا شرقي ملقة، وأكد متحدث باسم وحدة الشرطة المدنية اليوم الاثنين جنسية الضحايا، وتابع أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل بشأن الضحايا.

من جانبها، كتبت صحيفة "سور" الإقليمية اليوم استنادا إلى السلطات في المنطقة أن الضحايا هم قائد الطائرة وامرأته /كلاهما 60 عاما/ بالإضافة إلى امرأة /45 عاما/، وتابعت الصحيفة أنهم جزء من مجموعة كانت في طريقها على متن سبع طائرات من ألمانيا إلى المغرب.

ووفقا للبيانات، فإن الطائرة المنكوبة كانت تحلق في الجو أول أمس في إقليم بيربينا أقصى جنوب فرنسا، ثم توقفت الطائرة في موتاكسامل بإسبانيا وذلك قبل أن يواصل الركاب طيرانهم مرة أخرى إلى غرناطة لكنها سقطت قبل الوصول إلى هناك بحوالي 50 كيلومترا.

ولم تتمكن قوات الدفاع لمدني من انتشال جثث الضحايا إلا بعد ظهر اليوم التالي (أمس الأحد) لأن مكان الحادث كان يصعب الوصول إليه، وفتحت السلطات الإسبانية المختصة التحقيق في الحادث للتعرف على أسبابه.