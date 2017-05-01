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في حملة "اليوم الواحد".. ضبط 61 دراجة نارية بدون لوحات بالوادي الجديد

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في حملة "اليوم الواحد".. ضبط 61 دراجة نارية بدون لوحات بالوادي الجديد في حملة "اليوم الواحد".. ضبط 61 دراجة نارية بدون لوحات بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

العميد أشرف الجرف مدير ادارة مرور الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
ضبطت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الاثنين، 61 دراجة نارية و3 سيارات بدون لوحات معدنية في حملة "اليوم الواحد" بمراكز المحافظة الخمسة.

كان مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، تلقى إخطارًا من النقيب أحمد ربيع، معاون مباحث إدارة المرور بالمحافظة، يفيد بتحرير 72 مخالفة لأشخاص تعمدوا تعطيل وإعاقة حركة المرور بالطريق العام، و130 شخصًا يقودون بدون رخص سير.

وشدد مدير أمن المحافظة على استمرار، وتكثيف مثل هذه الحملات، لضبط الدراجات النارية والسيارات بدون اللوحات المعدنية، لتكرار شكاوى المواطنين، وخاصة السيدات، من ممارسات راكبي الدراجات النارية من مضايقات وتحرش لفظي وسرقة حقائب.

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