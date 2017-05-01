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جلسة طارئة في الأهلي لحسم موقف المشاركة بالبطولة العربية

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جلسة طارئة في الأهلي لحسم موقف المشاركة بالبطولة العربية جلسة طارئة في الأهلي لحسم موقف المشاركة بالبطولة العربية

التحرير

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تعقد لجنة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، رئيس النادي، جلسة طارئ، اليوم الإثنين، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري؛ لحسم موقف المشاركة بالبطولة العربية.

وستجتمع لجنة الكرة المكونة من محمود طاهر، رئيس اللجنة، وطه إسماعيل وأنور سلامة، أعضاء اللجنة، مع حسام البدري، لمناقشة المشاركة بالبطولة العربية للأندية.

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وتبدأ البطولة يوم 21 يوليو وحتى 5 أغسطس، والمقرر إقامتها بمصر، وستقام القرعة يوم 5 مايو المقبل، بسفح الأهرامات.

وستناقش الجلسة موقف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، والاستقرار على التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسم القائمة الإفريقية.

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التحرير

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