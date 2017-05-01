سيد معوض: أعتذر لحكم مباراة الإنتاج ومتقبل أي عقوبة

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اعتذر سيد معوض، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عما بدر منه تجاه الحكم محمود عاشور، الذي أدار لقاء الفريق أمس أمام الإنتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وكان سيد معوض تعدى على محمود عاشور، ودخل في مشادة عنيفة معه بعد نهاية المباراة، وكاد أن يشتبك معه لولا تدخل بعض من الحاضرين في الملعب، الذين قاموا بفض الاشتباك وإبعاده عن الحكم.

وقال سيد معوض، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متقبل أي عقوبة واعتذر بشدة عن المنظر السيء اللي حصل بعد مباراة الإنتاج».

يشار إلى أن الحكم طرد حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي بعد نهاية اللقاء بعدما جذب اللاعب يد الحكم في تصرف غريب، كما تعرض حسام البدري المدير الفني، للطرد أيضًا بسبب نظرة غير لائقة ضد الحكم.