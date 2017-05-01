«ديبالا»: بوفون وبونوتشي يستحقان التتويج بدوري الأبطال

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أكد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أن هناك لاعبين في البيانكونيري يستحقون التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا اليوم الإثنين.

ويحل نادي يوفنتوس، بقيادة مديره الفني ماسيماليانو أليجري، ضيفًا على نظيره موناكو الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، بملعب لويس الثاني، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وقال ديبالا، صاحب الـ(23 عامًا): «الفوز بالبطولة سيكون هدفًا تحقق لأنه ضمن طموحاتي، كما هو الحال بالنسبة لزملائي في الفريق، وهناك لاعبين في يوفنتوس يستحقون هذه المكافأة، لقد كانوا هنا لفترة طويلة وقدموا الكثير على مر السنين، مثل بوفون وبونوتشي وبارزالي وكيلليني، ولم يتمكنوا من رفع الكأس واعتقد أنهم يستحقون ذلك حقًا».

وتابع الدولي الأرجنتيني: «هذا قد يكون عامنا نحن نؤدي بشكل جيد جدًا في جميع المسابقات التي نشارك فيها، وفي دوري الأبطال لن يكون الأمر سهلاً؛ لأن هناك 3 فرق أخرى، مثلنا، يريدون الفوز باللقب، لكننا سنقدم كل شيء».