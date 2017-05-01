جناح مانشستر يونايتد: عازمون على العودة لنغمة الانتصارات

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أكد أشلي يونج، جناح نادي مانشستر يونايتد، عزمه على عودة الفريق إلى نغمة الانتصارات في أقرب وقت ممكن، على أن يكون ذلك بداية من مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، المقرر لها الخميس المقبل، أمام سلتا فيجو.

وقال يونج، في حديثه إلى تلفزيون النادي، اليوم الإثنين: «لم يكن التعادل (1-1) أمام سوانزي سيتي، النتيجة التي كنا نريدها أمامهم، ولكن مازال لدينا مباريات ونقاط نلعب من أجلها في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليج)، والدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) في الفترة المقبلة».

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وأضاف: «من المؤكد أنه ليس وضعًا مثاليًا أن نتعرض لبعض الإصابات فضلًا عن الإصابات التي نعاني منها بالفعل، ولكن علينا أن نواصل مسيرتنا، لدينا العديد من الحوافز التي يجب أن نهيأ أنفسنا من أجلها حيث إننا نستعد لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ونملك فرصة للتأهل إلى النهائي إن تمكنا من الفوز، فسوف نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «بالرغم من التعادل أمام سوانزي إلا إننا مستمرون في مواصلة مسيرتنا الخالية من الهزائم حيث وصلنا إلى المباراة رقم 25، لكن بعد عشر تعادلات على ملعبك، فإنك عندما تفكر في النقاط التي أهدرناها وفرطنا فيها فمن المؤكد أننا كنا سنصل إلى مكان آخر في جدول الدوري، الكثير من الأشخاص كانوا يتحدثون عن المركز الرابع في الدوري ولكني أعتقد أننا كان بمقدورنا أن نتقدم أكثر من ذلك».