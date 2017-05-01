«ووكر» يرغب في ترك توتنهام

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين، نقلًا عن صحيفة «ذي اندبندنت»، أن الدولي الإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن لفريق توتناهم هوتسبير، يرغب في ترك الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن الدولي الإنجليزي صاحب الـ(26 عامًا)، يرغب في ترك الفريق بعد خروجه من حسابات المدرب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير.

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وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن ووكر على رادار برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ومن المتوقع أن تصل قيمة اللاعب نحو 35 مليون جنيه إسترليني.