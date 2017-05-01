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فرج عامر: إقرار قانون الرياضة بشكل نهائي غدا

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فرج عامر: إقرار قانون الرياضة بشكل نهائي غدا فرج عامر: إقرار قانون الرياضة بشكل نهائي غدا

التحرير

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أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الجلسة العامة للبرلمان غدا، ستشهد إقرار مشروع قانون الرياضة الجديد بشكل نهائي، لافتاً إلى أهمية هذا التشريع بالنسبة لصناعة الرياضة المصرية، لا سيما في مجال الاستثمار بمجال الرياضة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالموافقة المبدئية لمسؤولي الداخلية على زيادة الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك ببطولة إفريقيا.

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وأشار إلى أن هناك موافقة مبدئية من قبل رجال وزارة الداخلية، على زيادة الجماهير من 5 آلاف مشجع إلى 15 ألف، لتأكدهم من أهمية عودة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

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التحرير

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