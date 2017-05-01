البرلمان يصوت على «العلاوة» وقانون الرياضة.. غدا

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يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، 3 جلسات عامة خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية للمركزية على الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، وسياسة الحكومة بشأن معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة أزمة العجز المائي.

كما يناقش المجلس، سياسة الحكومة بشأن القضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المباني التي تلقى فى الطرق العامة والخاصة، وسياسة الحكومة لمراقبة الأسواق للحد من جشع التجار والزيادة غير المبررة في الأسعار، وسياسة الحكومة لمواجهة زيادة أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمياه خاصة في شهر رمضان المعظم وفترة الامتحانات.

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ومن المقرر وفقاً لجدول أعمال المجلس، أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بربط حساب ختامي المـوازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.