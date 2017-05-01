«فتنة المعمودية» بين الفاتيكان والقبطية.. من «قررنا» إلى «نسعى جاهدين»

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أثار الإعلان حول «عدم إعادة سر المعمودية» بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال البيان الذي وقع عليه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكثير من الجدل في أوساط الكنيسة، وبين المواطنين المسيحيين في مصر.

«قررنا» أم «نسعى نحو»؟

قبيل زيارة البابا فرنسيس لمصر بـ24 ساعة، ظهر جدلا واسعا حول تلك الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم الإعلان رسميا من الكنيسة القبطية عن توقيع البيان، ويبدو أنه تم تسريبه من داخل قيادات كنسية لا ترضى عنه؛ ما دعا الصفحة الرسمية لسكرتارية المجمع المقدس إلى إصدار توضيح حول البيان المزمع توقيعه.

سكرتارية المجمع المقدس تنفي

وقال البيان: «نستنكر الأقوال الكاذبة، والإشاعات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صارت بلا قراءة لأي نص يخص البيان الذي سيتم توقيعه في زيارة بابا روما بخصوص المعمودية»، موضحا أنه سيتم التوقيع على: «نسعي جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الإنضمام للكنيسة الأخرى».

الكنيسة الكاثوليكية: «قررنا»

بعد توقيع البيان مساء يوم الجمعة، ذكر موقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في البند 11 من البيان، نصا مخالفا، فبدلا من جملة: «نسعى جاهدين»، أوردت كلمة «قررنا»؛ ما يعني أنه قرار والأمر أصبح منتهيا.

القبطية الأرثوذكسية: «نسعى جاهدين»

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشرت نص البيان الموقع بين بابا روما، وبابا الإسكندرية وذكرت عبارة «نسعى جاهدين».

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ومع اشتداد الهجوم على الكنيسة القبطية والبابا تواضروس، على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت الكنيسة بيانًا توضيحيًا لما تم بين البابا تواضروس والبابا فرنسيس.

موقع إذاعة الفاتيكان يغير من «قررنا» إلى «نسعى جاهدين» بعدة لغات

بعد الهجوم الكبير على الكنيسة القبطية من قبل أنصار التيار الأصولي داخلها، غير موقع إذاعة الفاتيكان وموقع الكنيسة الكاثولية في مصر كلمة «قررنا» إلى «نسعى جاهدين»، وكان نفس النص في النسخة الإنجليزية والإيطالية.

البابا تواضرس: لا يوجد اتفاق جديد.. مجرد بيان

وقال البابا تواضروس الثاني في تصريح لـ«التحرير»، إنه «لا يوجد أي اتفاق جديد» مع الكنيسة الكاثوليكية، وأن ما صدر «هو مجرد بيان».

أسقف مغاغة في بيان يرفض عدم إعادة المعمودية

بوادر الرفض داخل الكنيسة القبطية ظهرت في بيان صدر أمس الأحد، من قبل الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، يعلن فيه أنه لا يجب التراجع عن إعادة المعمودية لمن يأتي من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة الأرثوذكسية.