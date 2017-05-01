بالفيديو| عرض مشروع «غلق الفيسبوك» في مجلس النواب

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قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب المطالب مع 60 نائبا آخرين بتقنين موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فكرته جاءت دفاعًا عن الوطن من المخاطر التي يتعرض لها والتحديات التي يواجه بها الوطن الإرهاب الأسود والدول والمنظمات والجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أنه سيتقدم بمشروع القانون لعرضه على مجلس النواب صباح غد الثلاثاء، ليتم عرضه على اللجنة التشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.

وأضاف عبد الستار خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك يوميًا صفحات على "الفيسبوك" تحرض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتفجير الكنائس، وقتل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك الصفحات تربي الأطفال الصغار على مبادئ تخالف الشرائع السماوية والقواعد الأخلاقية.

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وأوضح أن المشروع المقدم لا يتضمن دفع أي أموال من أجل إنشاء صفحات "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن الصين اتخذت قرارا بغلق موقع "فيسبوك"، وأنشأت بديلا محليا، وكل مواطن يتقدم بطلب رسمي يتم تسجيل اسمه ورقمه القومي والميل الخاص به حتى يحصل على صفحة بذلك الموقع.