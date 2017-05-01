مجدي الجلاد يعلن تفاصيل 7798 فرصة عمل وطرق التقديم لها

مصراوي Masrawy

كتبت – داليا مصطفى:

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي والصحفي مجدي الجلاد، تفاصيل الـ 7798 فرصة عمل بمدينة العاشر من رمضان، التي سبق وأعلن "الجلاد" عن توافرها في حلقة أمس الأحد، من برنامجه "معالي المواطن".

وخلال الحلقة، التي ناقشت أزمة المصانع المتوقفة وبلغ عددها 7000 مصنع في أكثر من 114 مدينة صناعية، طالب "الجلاد" الدولة بضرورة توفير كافة التسهيلات للمستثمرين لإعادة تشغيل هذه المصانع التي تمثل حلا لأزمة البطالة والعمالة المشردة.

وقال "الجلاد" إن بعض مصانع العاشر من رمضان تحولت لخرابات وسيطر عليها الصدأ، بعد أن صُرفت عليها مليارات الجنيهات، ما يعد إهدارا لأموال الدولة والمستثمرين، حسب قوله، لافتا إلى أن أولى خطوات تشجيع الاستثمار في مصر هو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأطلق الجلاد هشتاج "عمال ومصانع" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفحة برنامج "معالي المواطن"، مقدما التحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال.

واستجابة لطلب الجلاد في توفير فرص العمل لإعادة تشغيل المصانع ودعم الصناعة المصرية، أعلن الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان عن توافر 7798 فرصة عمل تتراوح بين عمال إنتاج وفنيين ومحاسبين ومهندسين وغيرها من التخصصات.

وإليكم تفاصيل الوظائف:

''معالي المواطن'' يعلن عن 7798 وظيفة شاغرة بالعاشر من رمضان