المئات يشيعون جنازة الفنان مظهر أبو النجا بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي القناوي:

شيع المئات من أهالي كفر أبو فودة، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، بعد أداء الصلاة عليه بمسجد القرية، وسط غياب تام لجميع الفنانين زملاء الراحل.

وقال محمد هجرس أبو النجا، ابن شقيق الراحل، إن عمه كان دائم التواصل مع جميع أفراد الأسرة، ويأتي إلى القرية بصفة دورية، لزيارة الأهل والأقارب، إلا أنه تعرض مؤخرا لوعكة صحية، إثر إصابته بمرض القلب، أجبرته على ملازمة الفراش لمدة 3 أشهر حتى وفاته.