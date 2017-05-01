ننشر اللقطات الأولى لحادث سقوط أتوبيس من أعلى "دائري السلام"

كتب -فتحي عمر ومحمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور ترصد حادث سقوط أتوبيس رحلات من أعلى الطريق الدائري بالقرب من نفق السلام، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري اتجاه منطقة المعادي.

ووجه اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.