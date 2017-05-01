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25 مليون جنيه للعاملين بالتربية والتعليم في سوهاج

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25 مليون جنيه للعاملين بالتربية والتعليم في سوهاج 25 مليون جنيه للعاملين بالتربية والتعليم في سوهاج

مصراوي Masrawy

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، موافقة وزارة المالية، على تدبير مبلغ 25 مليون جنيه، لتعزيز بند المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية بموازنة مديرية التربية والتعليم.

وأوضح المحافظ أن المالية وافقت على تدبير المبلغ على أن تلتزم التربية والتعليم بسوهاج بشروط الصرف، وفقا للمادة 78 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، ومراعاة قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة المبيعات والوجبة الغذائية، على أن يتحمل المسؤولون الماليون بالمديرية المسؤولية القانونية في حالة المخالفة.

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