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عبدالغني: «الجبلاية» ستقاضي مرتضى منصور بسبب «المراهنات»

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عبدالغني: «الجبلاية» ستقاضي مرتضى منصور بسبب «المراهنات» عبدالغني: «الجبلاية» ستقاضي مرتضى منصور بسبب «المراهنات»

التحرير

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المجلس سيتقدم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في اتهامات المراهنات والفساد الموجهة لهم من جانب رئيس .

وكشف عضو الجبلاية، أن المجلس قرر خلال اجتماعه الذي عقده اليوم، تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، بنظر فتح باب الترشيح على مقعدي حازم وسحر الهواري، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكد كرم كردي، عضو المجلس، أن اتحاد الكرة لم يتعاقد مع أي شركة لعمل مراهنات على أي مباراة في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

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التحرير

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