عبدالغني: «الجبلاية» ستقاضي مرتضى منصور بسبب «المراهنات»

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قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المجلس سيتقدم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في اتهامات المراهنات والفساد الموجهة لهم من جانب مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكشف عضو الجبلاية، أن المجلس قرر خلال اجتماعه الذي عقده اليوم، تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، بنظر فتح باب الترشيح على مقعدي حازم وسحر الهواري، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأكد كرم كردي، عضو المجلس، أن اتحاد الكرة لم يتعاقد مع أي شركة لعمل مراهنات على أي مباراة في الدوري خلال الفترة الأخيرة.