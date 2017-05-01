تياجو سيلفا: إنهاء سان جيرمان للدوري الفرنسي في المركز الثالث «كارثة»

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أشار المدافع البرازيلي تياجو سيلفا إلى أنه سيكون من الكارثة أنه ينهي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي في المركز الثالث هذا الموسم، وذلك بعد خسارة الفريق أمس أمام نيس بنتيجة 3-1 في المباراة التي شهدت طرد كل من أنخيل دي ماريا وتياجو موتا.

وتقلصت حظوظ باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي حيث يبتعد عن المتصدر موناكو بفارق 3 نقاط مع خوض فريق الإمارة مباراة أقل، كما يتفوق الفريق العاصمي بفارق 3 نقاط عن نيس الثالث في الوقت الذي يتأهل فيه أصحاب المركزين الأول والثاني فقط بصورة مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضح سيلفا أن الفريق خسر المباراة وعليه تقبل الأمر، مشيرا إلى أهمية الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية وضمان إنهاء الدوري في المركز الثاني على أقل تقدير، حيث سيكون من الكارثة التواجد في المركز الثالث.

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وأضاف المدافع البرازيلي أنه حسابيا لم يخسر باريس سان جيرمان لقب الدوري بعد، ولكن الأمر صعب للغاية بل شبه مستحيل، مشيرا إلى أهمية التتويج بلقب الكأس لإنقاذ الموسم.

وعن طرد تياجو موتا ودي ماريا، قال سيلفا أنه من أجل تطوير مستوى الكرة الفرنسية يبنغي تطوير مستوى الحكام أولا حتى لا يتكرر كابوس الأمس، مشيرا إلى أنه لا يرغب بإلقاء اللوم على الحكام في خسارة الأمس ولكن يبنغي تطوير مستواهم من أجل الحصول على بطولة قوية في نهاية المطاف.