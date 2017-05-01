مورينيو.. أسوأ مدرب في مانشستر يونايتد خلال 40 عامًا

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الإثنثن، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أسوأ مدرب في تاريخ الشياطين الحمر في آخر 40 عامًا.

وتعادل مانشستر يونايتد أمس الأحد بهدف لمثله أمام ضيفه سوانزي سيتي، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعزز اليونايتد سلسلة المباريات دون خسارة في آخر 25 مباراة (فاز 13 وتعادل 12)، ورقم قياسي جديد في تاريخ البطولة.

كما أصبحت المباراة 14 التي يتعادل بها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي، في المقابل أكثر تعادلات المان يونايتد على أرضه (أولد ترافورد)، في موسم من الدوري الإنجليزي (11) في موسم 1980/81، و(10) في 2016/17، و(9) في 1969/70 - 1938/39 - 1936/37.

لكن الشبكة ذكرت نسبة فوز مدربي مانشستر يونايتد في آخر 40 عامًا على ملعب الأولد ترافورد، التي نستعرضها لكم كما يلي:-

- السير أليكس فيرجسون 72%.

- لويس فان جال 68%.

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- رونالد فرانكلين أتكينسون 58%.

- ديف سيكستون 52%.

- ديفيد مويس 44%.

- جوزيه مورينيو 39%.