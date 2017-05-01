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ضبط ١٢ مشتبه بهم وتدمير ٦ "عشش" في مداهمات للجيش بوسط سيناء -صور

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مصراوي Masrawy

تدمير العشش بسيناءتدمير العشش بسيناء

تدمير عشش بسيناء (1)تدمير عشش بسيناء (1)

تدمير عشش بسيناء (2)تدمير عشش بسيناء (2)

تدمير عشش بسيناء (3)تدمير عشش بسيناء (3)

كتب- مصطفى المنشاوي:   

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الاثنين، ضبط 12 شخصًا مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية ودعم العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأوضح الرفاعي، في بيان صحفي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط المشتبه بهم.

وأضاف الرفاعي، أنه تم ضبط 2 محرك خارجي لقارب "زودياك" وعربة محملة بمواد إعاشة لدعم العناصر التكفيرية، فضلاً عن حرق وتدمير 6 "عشش" و 4 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية.

وأكد المتحدث، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأفراد المشتبه بهم والمضبوطات.

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