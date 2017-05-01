مطار القاهرة يسمح بدخول مواطني دول "المغرب العربي" بتأشيرة فورية

كتب- طه عبيد:

سمح مسئولو مطار القاهرة الدولي، الاثنين، بدخول مواطني دول المغرب العربي وليبيا المقيمين بدول الخليج، فور وصولهم البلاد بتأشيرة دخول فورية بدلا من التأشيرة المسبقة والموافقة الأمنية، وذلك كأجزاء جديد لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم السماح بدخول مواطني دول "ليبيا وتونس والجزائر والمغرب" المقيمين بدول الخليج العربي فور وصولهم إلى المطار بشرط أن يكون لديهم دخول وخروج إلى نفس الدولة القادم منها دون مشاكل، وذلك بدلا من شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية في هذه البلاد.

وأكدت المصادر، أن هذا الإجراء الجديد يأتي في إطار تنشيط السياحة العربية القادمة إلى مصر .

وأضافت المصادر أن القرار الجديد لا يشمل بعض الدول العربية مثل "سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والسودان" والتي ينطبق على ركابها إحضار الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات قبل السفر إلى المطارات المصرية .