سفير كوريا الشمالية: السيسي أعاد لمصر زعامتها

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قال سفير كوريا الشمالية في القاهرة "ما تونج هي": إن "العلاقات مع مصر قديمة وتاريخية وهناك تمثيل دبلوماسي كامل وملحقية عسكرية"، متوقعًا أن تشهد العلاقات بين مصر وكوريا تطورًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبره أعاد مصر إلى عصر الزعامة "بحد وصفه".

وأعلن ما تونج هي، خلال اجتماع مع وفد تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالي، دعم بلاده مصر في مكافحة الإرهاب، معربًا عن ترحيبه بزيارة بابا الفاتيكان إلى مصر ومناشدته السلام العالمي، فضلاً عن حديثه بضرورة التخلي عن التصعيد العسكري في شبه الجزيرة الكورية وبطريقة دبلوماسية.

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وعلى الصعيد الدولي استنكر تونج هي، موقف إسرائيل وتصريحاتها عن بلاده، مشيرًا إلى أنها تريد أن تحابي أمريكا وتخلق دور مصطنع في الترويج لقوة مزعومة، قائلًا: "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن يد بلاده ممدودة إلى تحقيق السلام مع أمريكا بشرط أن يكون هناك رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تتخلي عن أفكارها العدائية تجاه كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن بلاده لا ترغب في التصعيد، كما أن أسلحتها من أجل الدفاع عن الشعب والأراضي الكورية.