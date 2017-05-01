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المتحدث العسكري: ضبط 12 إرهابيًا وتدمير 6 عشش وسط سيناء

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المتحدث العسكري: ضبط 12 إرهابيًا وتدمير 6 عشش وسط سيناء المتحدث العسكري: ضبط 12 إرهابيًا وتدمير 6 عشش وسط سيناء

التحرير

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واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

الإرهاب في سيناء1

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وأسفرت جهود القوات المسلحة، عن ضبط عدد 12 فرد مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية ودعم العناصر التكفيرية، وضبط عدد 2 عربة محملين بـ"2" محرك خارجى لقارب زوديك - مواد إعاشة، لدعم العناصر التكفيرية، فضلًا عن حرق وتدمير عدد 6 عشش و4 دراجات نارية خاصة العناصر التكفيرية .

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأفراد المشتبه بهم والمضبوطات.

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التحرير

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