بالصور.. مطار العلمين يستقبل 114 سائحا أوكرانيا

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كتب - محمد العمدة

استقبل مطار العلمين الدولي، اليوم الإثنين، ثاني طائرات "شارتر" قادمة من مطار كييف بأوكرانيا على متنها 114 سائحا أوكرانيا.

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، كانوا في استقبل السائحين، وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة ليتعرف السائح على أهم المعالم السياحية التي تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.

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ووجه المحافظ، بجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عن طريق إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية، مما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من دول العالم حتى تحتل مطروح مكانة مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

وأشر إلى أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي المحافظات الجمهورية؛ بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصر.