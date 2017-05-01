أخبار عاجلة

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير» -
فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي -
بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر -
الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2/5/2017 .. وإنخفاض جديد فى سعر الأسمنت -
ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة" -
مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور) -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالصور.. مطار العلمين يستقبل 114 سائحا أوكرانيا

Google+ Print
بالصور.. مطار العلمين يستقبل 114 سائحا أوكرانيا بالصور.. مطار العلمين يستقبل 114 سائحا أوكرانيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد العمدة

استقبل مطار العلمين الدولي، اليوم الإثنين، ثاني طائرات "شارتر" قادمة من مطار كييف بأوكرانيا على متنها 114 سائحا أوكرانيا.

18217127_1237472513018279_911791541_n

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، كانوا في استقبل السائحين، وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة ليتعرف السائح على أهم المعالم السياحية التي تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.

شاهد أيضا

18217129_1237474593018071_1367953002_n (1)

ووجه المحافظ، بجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عن طريق إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية، مما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من دول العالم حتى تحتل مطروح مكانة مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

18217149_1237474243018106_94303794_n

وأشر إلى أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي المحافظات الجمهورية؛ بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر

بالفيديو.. بركات: باسم مرسي أحسن مهاجم في مصر

الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة

الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة