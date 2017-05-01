محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير منطقة "حديقة الفروسية"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لأعمال تطوير منطقة حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد اذاعة وتليفزيون "القنال".

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من المنطقة باستمرار، مشيرًا إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة لمتنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضاري.

وتجرى أعمال رفع كفاءة وتطوير حديقة الفروسية، المقامة على مساحة نحو 20 فدان، بإزالة الحشائش ورفع تراكمات القمامة والمخلفات منها، بعدما ظلت مهملة لسنوات طويلة.