بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم أفراد الشرطة المتميزين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كرم اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أفراد الشرطة المتميزين، في ختام الدورة التدريبية الـ32 لتنمية المهارات السلوكية والإجتماعية لأفراد الشرطة والعاملين بمديرية الأمن.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ، أفراد الشرطة المشاركين فيها، باحترام حقوق المواطنين، والالتزام بتطبيق القانون، مع بث روح الحب والتعاون، الذي يعمل على توطيد العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.