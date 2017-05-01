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إمام "السيدة نفيسة": الأوقاف حققت معي بسبب عدم نظافة المسجد

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إمام "السيدة نفيسة": الأوقاف حققت معي بسبب عدم نظافة المسجد إمام "السيدة نفيسة": الأوقاف حققت معي بسبب عدم نظافة المسجد

مصراوي Masrawy

مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة، إن وزارة الأوقاف أجرت تحقيقًا معه حول غلق أحد الأبواب بالمسجد وعدم وجود نظافة بداخله، وليس بسبب ظهوره الإعلامي.

وأحال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة للتحقيق الجمعة الماضية، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي.

وأضاف رشدي في تصريحات لـ" مصراوي" اليوم الاثنين، أنه سيمتثل لقرار وزارة الأوقاف بناء على نتيجة التحقيق التي أجريت معه.

ولفت إمام مسجد السيدة نفيسة، إلى أنه لم يتم إيقافه ويمارس عمله حتى الآن بالمسجد.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة خلال الفترة الماضية، بإعداد ملف يتضمن مخالفات إمام مسجد السيدة نفيسة تمهيدا لإحالته للتحقيق، بسبب ظهوره الإعلامي المتكرر على القنوات الفضائية، ودفاعه الدائم عن الأزهر.

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مصراوي Masrawy

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